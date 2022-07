Nasce in Val d’Orcia la “super-birra” al silicio: ecco Beerbone

Una birra made in Val d’Orcia dalla scienza e per la scienza: ecco Beerbone, la birra creata dal Birrificio San Quirico insieme a SienabioACTIVE, innovativo spin off dell’Università di Siena, nato nel 2020 per sviluppare prodotti e servizi finalizzati a migliorare la sostenibilità e la qualità della vita degli utilizzatori.

Beerbone è il prodotto finale derivato dall’omonimo progetto di ricerca scientifica condotto presso l’Università di Siena nell’ambito del Programma Nutraceutica, promosso dalla Regione Toscana per favorire il benessere delle persone e prevenire le patologie, presentato ad Expo 2015.

Il progetto di ricerca proseguito fino ad oggi ha consentito di dimostrare la bioattività benefica del silicio contenuto nella birra artigianale del Birrificio San Quirico sulle cellule osteoarticolari umane, permettendo di arrivare alla creazione di una filiera controllata dalla semina dei cereali fino alla produzione di un alimento con proprietà funzionali accertate scientificamente.

Il progetto di ricerca e la birra Beerbone saranno presentati all’Accademia dei Fisiocritici venerdì 29 luglio 2022 (ore 18). SienabioACTIVE e il Birrificio San Quirico, che ha sede nel cuore della Val d’Orcia, hanno infatti siglato una partnership strategica finalizzata a sviluppare ulteriormente questo progetto di ricerca, i cui risultati potrebbero porre le basi per una futura birra funzionale ottimizzata per la sua attività benefica e che potrà ambire ad essere certificata internazionalmente come alimento funzionale prevedendo la sua commercializzazione nei canali degli alimenti salutistici (farmacia, parafarmacia, negozi di prodotti salutistici alimentari).

SienabioACTIVE è una start up innovativa a leadership femminile nata grazie ai risultati della ricerca scientifica ottenuti presso il Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia dell’Università di Siena che sta già producendo e commercializzando prodotti biocertificati sostenibili a partire dal riccio di castagna: Biocastanea, una linea dedicata di biocosmetici e saponi biologici con attività antimicrobica, oltre a prototipi di carta e nuovi materiali. Una benefit company di ricerca e sviluppo, fortemente radicata nel territorio, che persegue gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e che si pone lo scopo di trasformare in risorse scarti e rifiuti biologici.

Nel cuore della Val d’Orcia, il Birrificio San Quirico produce birre artigianali d’eccellenza utilizzando materie prime locali accuratamente selezionate. Le etichette del Birrificio San Quirico sono prodotte in quantità limitata, senza utilizzo di conservanti, aromi e additivi chimici, e racchiudono in sé i valori che da sempre questo territorio incarna: storia, natura, cultura e una suggestione unica al mondo.

La sostenibilità è il concetto su cui si fonda il Birrificio San Quirico, dal punto di vista sia ambientale che socio-culturale. Da sempre vengono attuate politiche di sviluppo che tengono in considerazione questi aspetti a partire dall’utilizzo di materie prime della Val d’Orcia, luogo da sempre considerato importante per la produzione dei cereali e quindi per la produzione della birra. Beerbone, che appartiene alla famiglia delle Saison, ha un colore chiaro ed opalescente e una schiuma bianca e intensa, mentre al naso prevalgono aromi di arancia, coriandolo e con un retrogusto di zenzero. Perfetta per diverse occasioni di consumo, trova il suo abbinamento ideale con pizza, pesce, carni bianche o bevuta da sola come birra da aperitivo, fresca e dissetante.