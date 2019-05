Nasce a Siena l’Osservatorio di Bioetica

A Siena nasce l’Osservatorio di Bioetica che riunisce medici, giuristi, formatori e operatori del volontariato, e persone comuni. L’associazione, presieduta da Giuliana Ruggieri, chirurgo dei trapianti presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, è stata fondata “per vigilare e riflettere su importanti temi per il presente e il futuro e per rimettere al centro sia la persona umana che la ricerca scientifica, ispirata alla sua tutela”. Saranno quattro i settori di cui si occuperà l’Osservatorio di bioetica: inizio vita, fine vita, dipendenze e problematiche relative alle ”identità di genere”. Un’associazione nata per vigilare sui temi della bioetica. “Mai come oggi – afferma la presidente dell’associazione Giuliana Ruggieri – la dignità dell’essere umano è a rischio. Interessi economici, spesso assecondati da derive ideologiche e convenienze politiche, il predominio della tecnica molte volte a scapito dell’etica; la riduzione della vita umana a ”bene disponibile”, sono solo alcuni esempi di come il mondo contemporaneo stia più o meno consapevolmente mettendo a rischio i pilastri della convivenza e del rispetto della vita. L’Osservatorio nasce per vigilare e riflettere su tutto questo, cercando di portare un contributo di esperienze all’interno di un dibattito che ultimamente non brilla né per pluralismo né per una corretta rappresentazione da parte dei mass media”. I primi incontri pubblici a Siena e a Colle Val d’Elsa in programma per venerdì 10 maggio. L’Osservatorio di bioetica organizzerà venerdì 10 maggio a Siena e a Colle Val d’Elsa due incontri aperti a tutta la cittadinanza, dal titolo ”Figlio a tutti i costi: voci di donne tra desideri, business e abusi”.

Il primo evento si svolgerà venerdì 10 maggio a Siena alle ore 17.30, presso la Chiesa di San Raimondo al Refugio in via di Fiera Vecchia 21 con il saluto dell’Assessore alla Salute, Servizi Sociali del Comune di Siena, Francesca Appolloni. Il secondo evento si svolgerà sempre venerdì 10 maggio alle ore 21.30 a Colle val d’Elsa, presso il Complesso Parrocchiale Giovanni Paolo II, via Torino in località Agrestone. Nel corso delle due conferenze si parlerà di trasmissione della vita, dei ”nuovi” modi che la scienza mette oggi a disposizione per esaudire il desiderio di un figlio, quali la fecondazione artificiale e la maternità surrogata. In entrambe le occasioni le relatrici saranno Laura Corradi, docente di Studi di Genere presso l’Università di Calabria e curatrice del libro di prossima uscita ”Odissea embrionale” e la giornalista Eugenia Roccella, già parlamentare e sottosegretario al Ministero della Salute, autrice del libro ”Fine della maternità”. A moderare gli incontri sarà Giuliana Ruggieri, presidente dell’Associazione Osservatorio di Bioetica di Siena.