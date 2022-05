Narni, bancomat nel centro storico. Da Banca Centro un ATM in Piazza Cavour

È finita l’attesa per gli abitanti del centro storico di Narni che da ieri, dopo tre anni di assenza, hanno nuovamente a disposizione un ATM che gli consentirà di effettuare in autonomia le principali operazioni bancarie.

Dopo la chiusura dell’ultimo sportello bancario l’amministrazione comunale si era messa all’opera per trovare le giuste sinergie con le realtà del territorio. All’inaugurazione per Banca Centro Toscana Umbria erano presenti il presidente Carmelo Campagna, il vice presidente Florio Faccendi e il Direttore Generale Umberto Giubboni insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale di Narni.

“Abbiamo risposto ad un appello che veniva da un importante soggetto dell’area di competenza di Banca Centro composta da due regioni, dieci province e 148 Comuni – ha commentato il Presidente Carmelo Campagna –. Le Bcc sono un presidio contro lo spopolamento del territorio e in 698 comuni italiani rappresentano l’unica realtà bancaria. Da oggi Banca Centro raddoppia la sua presenza a Narni: oltre ai servizi e alla consulenza offerti dalla nostra filiale di Narni Scalo, i cittadini, le imprese e i turisti potranno usufruire dell’ATM evoluto installato in piazza Cavour”.

“Le nuove tecnologie su cui si basa l’ATM operativo da ieri nei locali messi a disposizione dal Comune – ha aggiunto il Direttore Generale Umberto Giubboni – consentono in modo facile e intuitivo di eseguire molte operazioni bancarie in autonomia: prelevamenti, versamenti di contanti e assegni, consultazione dei movimenti e del saldo, pagamento bonifici. Un servizio disponibile 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana per venire incontro alle esigenze di soci e clienti”.