Mustafà, i genitori: “Sogniamo il nostro futuro a Siena”

“Vogliamo rimanere in Italia, possibilmente a Siena” ed ancora “speriamo che Mustafà possa essere curato e che possa vivere con le sue sorelline un futuro migliore”, sono alcune delle parole che Munzir El-Nezzel e la moglie Zenyep – peraltro in attesa del quarto figlio – hanno rilasciato a Siena News nel corso di una video-intervista. I due hanno parlato di molte cose: del loro futuro, appunto, ma anche della loro nuova vita e del dramma del conflitto civile siriano. “Ringrazio Dio e ciao a tutti, qui il cibo è buonissimo!” è invece il saluto che Mustafà ha portato ai giornalisti presenti. Il piccolo siriano è arrivato con la sua felicità e la sua spensieratezza. Ha sorriso davanti ai fotografi ed alle telecamere ed ha abbracciato di nuovo suo padre in una posa simile alla storica foto alla storica foto ‘Hardship of life’, di cui è il protagonista. Una famiglia serena, tre bimbi felici.

(Intervista integrale nel video che segue)