Musica, sport, cibo e cultura: a inizio giugno parte la terza edizione di Vivi Fortezza

Manca poco alla terza edizione di Vivi Fortezza. Il progetto di rivalorizzazione della Fortezza Medicea di Siena anche quest’anno vivacizzerà uno degli spazi più suggestivi della città. Dal primo giugno al 30 settembre, musica, sport, cultura, cibo e benessere troveranno la propria casa speciale nel Forte di Santa Barbara. Il momento clou sarà sicuramente il concerto di Gianna Nannini del 17 luglio (inizio alle 21.30).

Il programma della manifestazione, realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +), è il terzo atto del rilancio del complesso della Fortezza, come voluto dall’assessorato al Turismo del Comune di Siena.

Vivi Fortezza 2021, in un’ottica di attenzione alla sostenibilità ambientale, usufruirà di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Non solo, sarà rafforzata anche la promozione all’uso di stoviglie compostabili al 100%.

In occasione degli Europei di calcio, un led wall farà vedere le immagini delle partite più interessanti del torneo continentale.

Anche l’edizione di quest’anno, come del resto quella passata, sarà basata sulle norme di distanziamento e di tutela appropriate, per permettere a tutti i partecipanti, grandi e piccini, senesi e non, di poter vivere momenti di svago, di benessere e di approfondimento culturale senza preoccupazioni. Gli orari saranno modulati nel tempo seguendo le relative disposizioni governative.

Le rassegne principali della manifestazione saranno sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini, e cinema. A tutte le ore del giorno sarà possibile passare in Fortezza per trovare qualcosa d’interessante. Non mancheranno, inoltre, i punti di somministrazione, luoghi dove poter abbinare bibite rinfrescanti a viste spettacolari.

In occasione di eventi speciali, nella pizzeria del piazzale si alterneranno realtà gastronomiche del territorio, che proporranno menu sfiziosi e innovativi.