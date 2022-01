Munzir e Mustafà a Siena, il messaggio di benvenuto dell’Arcivescovo

“Stiamo aspettando Mustafà e la sua famiglia. Abbiamo preparato quello era necessario. Ci auguriamo che sia una bella esperienza ed un’occasione per dare a questo nucleo un’opportunità per superare una situazione di difficoltà. Questa sarà un’esperienza di condivisione che vorremmo portasse al bene per loro e per tutte le persone che incontreranno”. Questo è il messaggio di benvenuto dell’Arcivescovo di Siena Augusto Paolo Lojudice verso Munzir El Nezzel, suo figlio Mustafà ed il resto della famiglia siriana che arriverà nel pomeriggio in Italia.