Mps, via libera dalla Bce all’operazione di incorporamento con il consorzio operativo

Via libera dalla Bce alla fusione per incorporazione in BMps con il Consorzio operativo gruppo(Cog) Montepaschi. Lo riferisce in una nota la Banca. L’operazione, che rientra nel piano industriale, dovrebbe essere perfezionata a inizio dicembre ed è in linea con le tempistiche previste. La documentazione relativa al progetto di fusione per incorporazione del Cog in BMps ed al bilancio di BMps e del Cog al 31 dicembre 2021 sono stati messi a disposizione del pubblico nelle consuete modalità di legge.