Mps, ok al bilancio 2021, confermato l’utile netto di 310 milioni

Il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena ha approvato il bilancio del 2021 confermando i risultati preliminari già resi noti al mercato il 7 febbraio scorso con un utile netto pari a 310 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione inoltre ha accertato la sussistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità del nuovo amministratore delegato, Luigi Lovaglio, qualificato quale consigliere non indipendente. Attualmente sono quindi presenti nel cda undici amministratori indipendenti, pari a oltre la metà dei componenti del board, per cui la percentuale resta ampiamente superiore alla soglia minima (almeno un terzo) indicata dallo statuto della banca, in conformità alla normativa in vigore. Il cda, infine, ha verificato la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi della normativa in materia di divieto di interlocking.