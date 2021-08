Mps: Mediocredito entra in data room per sportelli bancari, Amco su crediti deteriorati

“Mps ha consentito l’accesso ad una partizione della data room a Mediocredito Centrale, con informazioni relative ad una selezione di sportelli bancari“. Lo si legge in una nota dell’Istituto di piazza Salimbeni. La Banca, in ottemperanza ad un’informativa della Consob, con riferimento alla cosiddetta “soluzione strutturale” ed al potenziale rafforzamento patrimoniale comunica inoltre che “proseguono le attività di due diligence da parte di UniCredit supportate dalla data room dedicata, costantemente aggiornata, e dalle interlocuzioni nel contesto di management meetings” e che ” stata, inoltre, predisposta una data room focalizzata sugli aspetti inerenti ai crediti deteriorati e crediti classificati come Stage 2, cui ha avuto accesso AMCO spa“.