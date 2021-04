Il cda di Mps, ha nominato, dal 1 maggio, Massimiliano Bosio, attuale responsabile dell’Area Organizzazione, quale nuovo responsabile della Direzione Chief Audit Executive della Banca, in sostituzione di Pierfrancesco Cocco, che cesserà dal rapporto di lavoro in data 30 aprile 2021. La Banca ringrazia Pierfrancesco Cocco per l’importante contributo fornito. La nomina di Massimiliano Bosio è in coerenza con le politiche aziendali di valorizzazione e crescita delle professionalità interne.