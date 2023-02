I risultati di Mps nel quarto trimestre 2022, con un utile netto di 156 milioni, secondo l’amministratore delegato Luigi Lovaglio, rappresentano “un punto di svolta nel viaggio disciplinato verso l’esecuzione del piano industriale”. Questo il commento dell’ad nel giorno in cui si svelano i conti di Rocca Salimbeni per il 2022. Monte dei Paschi di Siena “non va più considerato un problema sistemico, ma va considerato un vero asset di valore per il Paese”, ha aggiunto