Mps, Letta: “Governo incontri presto i lavoratori”

“Chiedo al governo di incontrare il più rapidamente possibile i rappresentanti dei lavoratori di Mps, i rappresentanti delle istituzioni. Credo che in questa fase di negoziazione sul futuro della banca sia importante che i lavoratori siano ascoltati attraverso i loro rappresentanti, e che siano coinvolte le rappresentanze locali. Io stesso incontrerò i rappresentanti dei lavoratori nei prossimi giorni”. Così il segretario del Pd Enrico Letta a margine di un incontro a Sinalunga (Siena). “Noi vogliamo salvaguardare nell’evoluzione della banca tutti i livelli occupazionali, il marchio, l’unità del gruppo – ha aggiunto -. Crediamo che sia essenziale il rapporto con il territorio, con la città di Siena e la Toscana. E’ un valore importante anche per il futuro perché la banca deve essere un istituto di rapporto con le piccole imprese, con il territorio toscano e vogliamo lavorare in questa direzione”.