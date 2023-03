Mps, la lista delle fondazioni per il nuovo cda

Quattro nomi per il cda, due come membri effettivi del collegio sindacale e sue come membri supplente. Questi i numeri delle liste presentate dalle Fondazioni di origini bancaria che hanno poco più del 2,3% delle azioni di Mps.

Ecco dunque i nomi dei consiglieri scelti da Fondazione Monte dei Paschi, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione CR Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Fondazione di Sardegna: Giampaolo Gabbi; Donata Paola Patrini; Andrea Paolo Perrone; Antonella Guglielmetti.

Per il ruolo di membro effettivo del collegio sindacale: Paolo Prandi e Antonella Giachetti. Infine per il ruolo di membro supplente del collegio sindacale: Antonia Coppola; Simone Ennio Zucchetti.

“La selezione dei nominativi è avvenuta con il supporto di una società specializzata nel recruiting di profili aziendali apicali”, fanno sapere le Fondazioni.