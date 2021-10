Mps, il ministro Franco: “Non cederemo la banca a qualsiasi prezzo”

Per Banca Monte dei Paschi “stiamo chiedendo alla Commissione europea di prorogare il termine del 31 dicembre in modo da avere tempo di procedere senza fretta e in modo adeguato” ed ancora “non siamo disposti a cedere Mps a qualsiasi prezzo e in qualsiasi modo”.. Così il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso della conferenza stampa con il premier Mario Draghi al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla legge di bilancio. “Esploreremo nelle prossime settimane, e nei prossimi mesi, ulteriori possibilità: ove non vi fossero o se non vi saranno continueremo a gestire Mps come azionisti cercando di fare sì che diventi sempre più una banca efficiente”, ha aggiunto il ministro. Su Mps con Unicredit “abbiamo avviato una trattativa e siamo giunti a un divario tra ciò che Unicredit desiderava ottenere e ciò che noi eravamo disposti a dare: il divario” è stato sul “valore del ramo d’azienda e sull’aumento di capitale”, conclude Franco