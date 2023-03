Mps, i nomi delle liste. Carlo Rossi: “La Fondazione sosterrà la Banca e la credibilità del suo piano industriale”

Sono state presentate le liste per il rinnovo del cda di Mps.

Nella lista numero 1 del Mef sono candidati Nicola Maione, Luigi Lovaglio, Paola Lucantoni, Annapaola Negri Clementi, Laura Martiniello, Lucia Foti Belligambi, Domenico Lombardi, Donatella Visconti, Paolo Fabris De Fabris, Renato Sala, Gianluca Brancadoro e Stefano Di Stefano. Candidati alla posizione di sindaco effettivo sono Roberto Serrentino e Lavinia Linguanti; candidati alla posizione di sindaco supplente Pierpaolo Cotone e Valeria Giancola.

Nella lista numero 2 sono candidati per il cda: Marco Giorgino, Alessandra Giuseppina Barzaghi, Paola De Martini. Candidato alla posizione di Sindaco effettivo c’e’ Enrico Ciai; candidata alla posizione di indaco supplente: Piera Vitali.

Nella lista numero 3 candidati per il cdasono: Gianpaolo Gabbi, Donata Paola Petrini, Andrea Paolo Perrone e Antonella Guglielmetti; candidati a sindaco effettivo Paolo Prandi e Antonella Giachetti; candidati a sindaco supplente: Antonia Coppola e Simone Ennio Zucchetti.

Inoltre, il Mef ha comunicato la propria volonta’ di proporre all’assemblea 2023 la nomina del candidato Nicola Maione alla carica di presidente del nominando consiglio di amministrazione.

“Siamo investitori pazienti e non abbiamo più la natura di banchieri”, sono le parole del presidente di FMps Carlo Rossi che ha commentato la presentazione della lista da parte delle Fondazioni. “Sosteremmo la Banca e la credibilità del suo piano industriale”, ha aggiunto,

La selezione dei nominativi è avvenuta con il supporto di una società specializzata nel recruiting di profili aziendali apicali. “Abbiamo scelto profili e professionalità di alto livello per portare personalità di alto livello in consiglio”, ha detto il provveditore di FMps Marco Forte che poi ha spiegato come, nello stesso consiglio, le fondazioni. Sempre che sia tenuto nella formula attuale dei 15 componenti.