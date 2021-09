Mps, Giani: “Positivo il sì unanime del Consiglio di Siena”

“Considero un fatto positivo la mozione sul Monte dei Paschi votata all’unanimità dal consiglio comunale di Siena”. Così il presidente Eugenio Giani commenta l’esito della votazione del documento passato in modo compatto dal consiglio dell’amministrazione senese. “Questo atto – prosegue Giani – pone su basi chiare il lavoro che le istituzioni tutte, dal Comune alla Provincia alla Regione, in modo convergente, stanno mettendo in campo per la tutela del Monte, indicando che l’istituto continui a garantire lavoro, identità e prospettive in nome di una storia che dal 1472 illustra la Toscana”.