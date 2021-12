Mps: Fitch conferma il rating e rimuove il credit watch negativo

Fitch ha confermato il rating a lungo termine e il viability rating di Mps a ‘B’, rimuovendo il rating watch negativo. La conferma, spiega una nota, riflette il fatto che i rischi per la capitalizzazione di Mps si sono ridotti dopo che la banca è ritornata alla redditività, ha implementato azioni per rafforzare i suoi ratio di capitale e ridotto i rischi legali, con l’effetto che lo shortfall di capitale si è ridotto e la sua emersione è stata rinviata al 2023. L’outlook resta “in evoluzione” riflettendo ” la significativa” incertezza per i creditori di Mps, che potrebbero incorrere in perdite in presenza di aiuti di Stato.