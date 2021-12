Mps, continua il confronto con Ue e Bce sul piano industriale, tempi incerti per il completamento dell’iter

Continua il confronto tra Mps con Bce, Srb e direzione generale comunitaria della concorrenza in merito ai contenuti del piano industriale 2022 – 2026 approvato lo scorso 17 dicembre. Lo fa sapere la banca in una nota. “La Banca collabora fattivamente allo svolgersi del processo. Allo stato non è ancora possibile ipotizzare alcuna tempistica di completamento dell’iter autorizzativo, indispensabile per l’avvio delle attività propedeutiche all’aumento di capitale previsto all’interno del Piano”, si legge nel testo.