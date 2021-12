Mps, Bastianini: “A breve il nuovo piano industriale”

Il nuovo piano industriale del Monte Paschi sarà pronto “piuttosto a breve. E’ un lavoro molto intenso, saremo in grado di comunicare l’esito a breve. Dovremo sottoporlo all’azionista e anche all’Ue”. Lo ha affermato l’ad dell’istituto, Guido Bastianini, oggi durante una tavola rotonda della Fabi. Quanto agli esuberi, risponde “aspettiamo di concludere il piano, non mi sento ora di dare anticipazioni, le informazioni non sarebbero corrette. Ci siamo rimessi a lavorare sulle prospettive della banca – ha aggiunto Bastianini – su ciò che occorre fare per migliorare il bilancio. Lavoriamo tutti a un piano industriale che riveda il perimetro gruppo, lasciando all’interno le componenti redditizie e rivedendo il profilo di rischio”. Secondo Bastianini “si dovrà rendere il Monte dei Paschi una banca sempre più vicina ai clienti di fascia medio piccola e non inseguire più di tanto il large corporate, mantenendo profili di rischio medio basso. L’Npl ratio di Mps è tra i migliori. Inoltre si deve completare il percorso di riduzione dei costi anche del personale, il numero dei colleghi è eccedente la capacità operativa della banca”.