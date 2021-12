Mps, approvato il piano dal Cda: entro il 2022 un aumento da 2,5 miliardi di euro

Un aumento di capitale da 2,5 miliardi entro il 2022, lo prevede il piano 2022-2026 di Mps che è stato appena approvato e che sostituisce integralmente il precedente piano 2021-2025. La Banca inoltre vuole attivare un piano di uscite volontarie di personale che potrebbe portare a risparmi di costo di 275 milioni di euro, risparmi che si potrebbero realizzare entro il 2024, in funzione delle negoziazioni con i sindacati. E sempre per il 2024 l’Istituto di Rocca Salimbeni intende realizzare un utile pre-tasse di 700 milioni. Il piano di Mps prevede una “una discontinuità del business model” per una Banca “nuova e più snella”. Sono inoltre previsti “una radicale semplificazione del modello operativo e della struttura del gruppo, la prosecuzione del processo di de-risking e la creazione di valore per un’adeguata remunerazione agli azionisti”