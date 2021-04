Monticiano piange la scomparsa del sindaco, messaggi di cordoglio da tutto il territorio

È tanta la commozione in provincia di Siena, e nel territorio toscano per la scomparsa del sindaco di Monticiano Maurizio Colozza, affetto da covid e deceduto oggi a Le Scotte di Siena. . Ecco i messaggi di cordoglio del mondo politico, istituzionale, della società civile e delle forze dell’ordine.

“Il territorio ha subito una grave perdita”, è quanto dice Silvio Franceschelli, presidente della provincia di Siena e sindaco di Montalcino, contattato da Siena News. “E’stato sempre un uomo delle istituzioni, sia nella vita lavorativa che da amministrator. Ha vissuto per garantire il bene comune. Abbiamo avuto confronti su tante tematiche, lui è sempre stato costruttivo nella logica di rispettare i suoi cittadini e la sua comunità”.

“È arrivato in Valdelsa da Torre Annunziata, dove comandava il Nucleo operativo. È stato per lungo tempo comandante di compagnia di Poggibonsi. Un uomo, un comandante, a cui devo molto. Con lui ho iniziato la mia avventura di investigatore”, così inizia il messaggio del luogotenente carica speciale Paolo Sbraga, comandante del Nucleo operativo e radiomobile compagnia di Poggibonsi. “Fu lui ad volermi alla guida del Norm a Poggibonsi, onorandomi della sua massima fiducia e regalandomi momenti di vita indimenticabili – prosegue-. Ricordo che spesso, muovendoci da un capo all’altro della penisola, lo informavo quando già ero in viaggio – continua-. La sua raccomandazione era sempre la stessa: “mi raccomando, state attenti ragazzi” – aggiunge-. Con lui ho potuto realizzare molte investigazioni sul territorio, scongiurando importanti infiltrazioni camorristiche che avrebbero contaminato il tessuto della Valdelsa senese. Per tutti è stato un padre, con la sua flemmatica pacatezza che nascondeva l’intelligenza e la lungimiranza del vero comandante dei carabinieri”. Sbraga conclude: “A portarcelo via è stato il covid19, lo stesso killer infame ed invisibile che poco tempo fa aveva portato via il fratello. Sono vicino alla famiglia. Patrizia, Gabriele, Fabrizio ed Eleonora a cui rivolgo il mio forte abbraccio e tutta la solidarietà mia e dei miei uomini. Vola alto Maurizio”.

Dalla politica arriva il cordoglio della Lega di Siena: “Ci stringiamo al dolore della famiglia e della comunità di Monticiano per la scomparsa di Maurizio Colozza, una grave perdita per la passione e lo spirito di servizio che il Sindaco ha sempre dimostrato verso i propri concittadini”. Interviene anche il coordinatore provinciale del Carroccio Guglielmo Picchi: “Una grave perdita per la passione e lo spirito di servizio che il Sindaco ha sempre dimostrato verso i propri concittadini”. Condoglianze anche dal Pd di Montepulciano alla “comunità di Monticiano per la scomparsa del sindaco Maurizio Colozza. Ai familiari la nostra vicinanza e il nostro abbraccio”.

I sindaci locali che fanno parte di Anci Toscana, attraverso il presidente Matteo Biffoni, il direttore Simone Gheri, “partecipano al lutto che ha colpito il comune di Monticiano con la scomparsa del sindaco Maurizio Colozza, portato via dal covid. Alla famiglia e alla comunità le più sentite condoglianze”.

“Aveva alle spalle una lunga carriera nell’Arma dei carabinieri, si è spero dopo aver lottato per settimane contro il c1ovid-19. Un abbraccio a tutta la Comunità di Monticiano, in primis ai parenti”, così il comune di Torrita di Siena.

Dalla provincia di Grosseto arrivano le condoglianza da parte del comune di Roccastrada. “Apprendo con forte dispiacere la notizia della morte di Maurizio Colozza, il sindaco di Monticiano. Si è spento a causa del covid, il maledetto virus che da più di un anno ha cambiato le nostre vite”, lo scrive il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola.

La comunità educante tutta dell’Istituto Comprensivo Ambrogio Lorenzetti “si stringe attorno alla famiglia del carissimo Sindaco Maurizio. “Non muore mai chi vive nel cuore di chi resta” e il Nostro Sindaco vivrà sempre nei cuori di ciascuno studente e studentessa, docente, personale tutto della scuola e Dirigente Scolastica che li rappresenta in questo momento di grande dolore. Ciao Sindaco e grazie per tutto ciò che hai fatto con amore per tutti noi”, si legge.