Monticiano. Incidente sulla Siena-Grosseto: due i feriti, uno è grave

Incidente sulla Siena-Grosseto all’uscita della galleria di Pari, in direzione Siena, tra i comuni di Monticiano e Civitella Paganico. Il traffico stamani era momentaneamente rallentato e si sono formante code. Ma adesso la viabilità è stata ripristinata. L’incidente ha coinvolto un furgone e due persone sono ferite. Sul posto erano presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il personale sanitario è intervenuto stamani alle 6 per soccorrere un 52enne che è stato trasportato alle Scotte in codice 3 ed un 42enne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Monticiano, l’ambulanza della Misericordia di Roccastrada, la polizia stradale e i vigili del fuoco.