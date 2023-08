Monteroni d’Arbia, approvato l’assestamento generale del bilancio di previsione

Via libera all’unanimità per l’assestamento generale del bilancio di previsione 2023-2025 di Monteroni d’Arbia e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. L’atto è stato il punto principale del consiglio comunale che si è svolto nei giorni scorsi in videoconferenza, durante il quale sono stati approvati anche un aggiornamento del DUP, Documento Unico di Programmazione 2023-2025, e alcune modifiche al regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (Imu).

“L’assestamento generale del bilancio di previsione 2023-2025 – afferma il sindaco di Monteroni d’Arbia, Gabriele Berni – conferma la solidità delle risorse comunali e degli investimenti in corso o previsti, oltre al rispetto del pareggio di bilancio e alla salvaguardia degli equilibri. La manovra approvata comprende circa 1,4 milioni di euro che andranno a supportare una parte dei progetti inseriti nel Masterplan presentato alla Regione Toscana per riqualificare e valorizzare gli spazi urbani e offrire nuovi servizi e opportunità ai cittadini in ambito sportivo, sociale, educativo e culturale”. “Fra questi – aggiunge Berni – ci sono interventi significativi per il territorio e la comunità, quali la riqualificazione della Grancia di Cuna, degli ex Macelli e di numerosi impianti sportivi; la manutenzione ordinaria e straordinaria di scuole e attrezzature nei parchi pubblici; la pavimentazione di alcune strade del territorio comunale e il potenziamento di alcuni servizi, a partire da quelli scolastici con l’acquisto di un nuovo scuolabus. A questi si aggiungono interventi per la riduzione del rischio idraulico e la progettazione di nuovi lavori sul fronte dello sport e dell’edilizia scolastica, a partire dalla sistemazione dell’area esterna della scuola dell’infanzia di Ponte a Tressa”.

“Ringrazio tutto il consiglio comunale per l’approccio costruttivo che ha portato ad approvare all’unanimità l’assestamento generale del bilancio di previsione 2023-2025 – conclude il primo cittadino di Monteroni d’Arbia – e rinnovo l’impegno dell’amministrazione comunale per completare i progetti avviati e portare avanti gli altri obiettivi previsti dal Masterplan”.