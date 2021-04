Monteroni, continua l’intervento idraulico per la messa in sicurezza del territorio

Riprendono da domani, 29 aprile, i lavori di riqualificazione della rete fognaria ed il deflusso delle acque in via Bellini. Grazie ad un contributo ministeriale ed alla progettazione avanzata in questo settore da parte degli uffici, entra nel vivo il rifacimento degli strumenti di messa in sicurezza dalle acque piovane di via Bellini e via Puccini.

“Abbiamo individuato – spiega il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni – due aree, tra le altre, che negli ultimi quindici anni si sono rivelate di non facile gestione in caso di forti acquazzoni e soggette ad allagamenti della carreggiata e delle abitazioni a causa di collettori fognari insufficienti. Ed è sue questo che interverremo creando uno scarico alternativo, e più grande, rispetto a quello attuale”.

Da domani dunque la viabilità sarà interdetta a tutti i veicoli in via Bellini, dall’incrocio con via Puccini a quello con via Verdi (retro del supermercato Coop).

La tubazione esistente quindi sarà sostituita con una nuova più grande che si immetterà nel pozzetto esistente e convoglierà le caditoie presenti dal civico 104 oltre a quelle presenti in prossimità dell’incrocio e gli scarichi privati. Da lì poi partirà il nuovo tracciato che convoglierà le acque reflue da lì in avanti percorrendo via Puccini ed incanalando tutte le caditoie e scarichi fognari. Oltre alle tubazioni che saranno sostituite con altre di maggiore capacità saranno anche rifatti i pozzetti esistenti e saranno aggiunte alcune caditoie nelle aree dove risultano insufficienti.