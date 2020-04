Monteriggioni: via libera al bilancio di previsione 2020

Il consiglio comunale di Monteriggioni, riunito martedì 14 aprile in videoconferenza, ha dato il via libera al bilancio di previsione per il 2020 e al piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022. Nel corso della seduta, sono stati approvati anche il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, le aliquote Imu per l’anno in corso e una modifica al regolamento sull’addizionale comunale Irpef per rendere più equa l’imposta. Disco verde anche per la sospensione dei termini di pagamento per i servizi di mensa e trasporto scolastici per l’anno scolastico 2019-2020. La giunta, inoltre, sta già lavorando per presentare nella prossima seduta del consiglio comunale una proposta di sospensione dei pagamenti della Cosap e della Tari in scadenza il prossimo 30 aprile e 31 maggio e di riduzione della Cosap per le attività imprenditoriali già colpite duramente dalla crisi Coronavirus.

Bilancio di previsione per il 2020. Il bilancio di previsione per il 2020 del Comune di Monteriggioni, come ha spiegato l’assessore competente, Luca Rusci, è stato redatto prima dell’inizio dell’emergenza Covid-19 e nei prossimi mesi, alla luce di una situazione socioeconomica in continua evoluzione di fronte alla crisi epidemiologica, saranno senz’altro necessarie variazioni. “L’amministrazione comunale – ha detto Rusci – ha deciso di approvare il bilancio 2020 così come era stato definito prima della crisi per consentire al Comune di uscire dall’esercizio provvisorio che non permette di essere pienamente operativi. Rinviarne l’approvazione per riformularlo in modo coerente con la situazione attuale, che è in continua mutazione, sarebbe stata una scelta sconsiderata in quanto avrebbe comportato più di un mese di lavoro, paralizzando nel frattempo l’operatività dell’ente, chiamato in questo momento a far fronte all’emergenza Coronavirus e non solo. Nei prossimi mesi, la programmazione finanziaria terrà conto del nuovo contesto socioeconomico, puntando a fornire servizi essenziali ai cittadini, oltre che a salvaguardare gli equilibri di bilancio”. Il bilancio di previsione per il 2020 è stato approvato con il voto favorevole del gruppo consiliare “Centro Sinistra per Monteriggioni” e l’astensione del gruppo “Per Giardini Sindaco”, che ha compreso la difficoltà del periodo attuale e l’importanza di questa approvazione per uscire dall’esercizio finanziario provvisorio garantendo l’operatività dell’ente. Il gruppo “Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco”, invece, ha votato contrario sottolineando l’opportunità di rinviare la stesura del bilancio in attesa di un contesto più chiaro per il futuro.

Addizionale comunale Irpef più equa e aliquota Imu. La modifica al regolamento sull’addizionale comunale Irpef approvata dal consiglio comunale, con il voto contrario del gruppo “Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco” e l’astensione del gruppo “Per Giardini Sindaco”, prevede la sostituzione dell’aliquota fissa con aliquote progressive differenziate per fasce di reddito Irpef. “L’amministrazione comunale – ha detto l’assessore Luca Rusci – ha deciso di modificare il regolamento relativo all’addizionale comunale Irpef in occasione del bilancio previsionale 2020 per rendere più equa la contribuzione in proporzione al reddito percepito, oltre che per ovviare alle costanti diminuzioni di entrate, garantendo così i servizi erogati ai cittadini”. Via libera all’unanimità, invece, per l’aliquota Imu 2020. La nuova Imu, come previsto dalle normative vigenti, è composta dalla somma delle proprie aliquote con quelle della Tasi.

Opere pubbliche. Approvazione unanime dal consiglio anche per il Piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 presentate dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Paola Buti. Per l’anno in corso, sono previsti il rifacimento e la manutenzione del tetto del Complesso monumentale di Abbadia Isola, negli spazi della Sala Sigerico e dell’Ostello, con un investimento totale di 220mila euro. L’intervento si è reso indispensabile per sistemare la copertura dell’immobile in via definitiva. Nel 2020 è prevista anche la sistemazione e l’asfaltatura della Strada di Cerreta a scomputo degli oneri di urbanizzazione in carico al Residence San Luigi. L’intervento migliorerà la percorribilità della strada a beneficio di cittadini e turisti. Il piano triennale delle opere pubbliche, inoltre, prevede, per il 2021, il completamento del progetto per la realizzazione dell’“Acquedotto Frigge TU1”, sulla base di un accordo di programma fra Comune, Acquedotto del Fiora e Autorità Idrica Toscana. Questa convenzione riguarda anche l’intervento a cura dell’Acquedotto del Fiora sulle fognature a Montarioso. Il piano delle opere pubbliche prevede anche la pavimentazione della piazza di Abbadia Isola, inserita in un progetto più ampio volto a riqualificare la frazione, e alcune opere di urbanizzazione a Quercegrossa sulla base di una convenzione fra Comune e lottizzanti del TU16. Per il 2022, infine, è prevista la realizzazione di un immobile a uso magazzino in aderenza alle tribune del campo sportivo di Badesse.

Emergenza Coronavirus: sospensione pagamento mensa e trasporto scolastico. Il Comune di Monteriggioni si conferma vicino ai cittadini nell’emergenza Coronavirus e dà il via libera alla sospensione dei pagamenti per i servizi di mensa e trasporto scolastico in scadenza il 30 aprile e il 30 giugno, in attesa della riapertura delle scuole. “Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria – ha detto l’assessore alla pubblica istruzione, Diana Nisi, rivolgendo un pensiero a genitori e insegnanti per il grande sforzo che stanno facendo nell’attuazione della didattica a distanza – la giunta ha preso in considerazione l’idea di proporre al consiglio comunale la sospensione del pagamento delle tariffe per i servizi di mensa e trasporto scolastico nel periodo di mancata erogazione. Ulteriori determinazioni saranno adottate considerando gli eventuali interventi economici che lo Stato e la Regione vorranno attuare. Il provvedimento è stato approvato con il voto favorevole dei gruppi consiliari “Centro Sinistra per Monteriggioni” e “Per Giardini Sindaco”. Il gruppo “Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco” ha votato contrario chiedendo l’azzeramento delle due scadenze.

DUP, Documento unico di programmazione, e altri punti. Il consiglio comunale ha approvato anche il DUP 2020-2022, già presentato al consiglio comunale lo scorso luglio. Il DUP, aggiornato sulla base delle linee programmatiche di mandato proposte dal sindaco Andrea Frosini, costituisce il presupposto necessario per tutti gli altri atti di programmazione dell’ente. Il Documento è stato approvato con il voto favorevole dei gruppi “Centro Sinistra per Monteriggioni” e “Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco”. Si è, invece, astenuto il gruppo consiliare “Per Giardini Sindaco”. Il consiglio comunale, inoltre, ha approvato la delibera sul conferimento di incarichi di collaborazione autonoma in materia di edilizia e urbanistica e l’aggiornamento del valore per gli immobili in aree Peep (Piani di edilizia economica e popolare), Pip (Piano per gli insediamenti produttivi) e di edilizia convenzionata.