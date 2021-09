Monteriggioni, vandali danneggiano il quadro elettrico del campino tra la Tognazza e San Martino

“Alcune sere fa, il campo sportivo di basket localizzato a metà del percorso ciclo pedonale che collega il centro abitato della Tognazza con quello di San Martino, è stato preso di mira da dei vandali che hanno danneggiato l’alloggiamento del quadro elettrico, rendendolo inservibile ed oltretutto pericoloso”.

Lo fa sapere, in un comunicato, il comune di Monteriggioni aggiungendo che, al momento, il quadro elettrico non si può chiudere. Il Comune poi ha assicurato che i suoi operai sono “prontamente intervenuti per mettere in sicurezza ed isolare l’area dove si trova il blocco in plastica in attesa di poter ripristinare l’alloggiamento del quadro elettrico”.

Il gesto definito “ingiustificabile sotto ogni punto di vista”, è stato commesso “probabilmente con lo scopo di dare luce al campo di gioco oltre l’orario previsto dall’impianto temporizzato”, spiegano. I vigili urbani stanno già visionando i filmati della videosorveglianza. “Grazie anche alle informazioni rese dalle persone che abitualmente percorrono il parco in bici o a piedi, si stanno svolgendo indagini per identificare gli autori dell’ignobile gesto, anche in considerazione del fatto che la zona essendo frequentata anche da molti bambini, sarebbe potuto capitare il peggio”, si legge nel testo.

“Se verranno individuati i trasgressori – ha affermato la vicesindaca ed assessora ai lavori pubblici, Paola Buti – saranno previste, chiaramente, delle severe sanzioni. Grazie al sistema di videosorveglianza presente in loco, le riprese sono state messe a disposizione delle forze dell’ordine. La collaborazione tra le varie Istituzioni è proficua al fine di garantire sicurezza ai nostri cittadini. Questi atti vandalici sono gesti vili che vogliono colpire il bene pubblico e mettono a rischio anche le persone, per questo vanno condannati senza alcuna giustificazione