Monteriggioni, tante risate al Castello con Alessandro Paci e Kagliostro

La settima settimana di appuntamenti al Castello di Monteriggioni nella cornice di Piazza Dante Alighieri sta per avere inizio, contemplando quattro appuntamenti nati ancora dalla collaborazione tra Comune, Fondazione Toscana Spettacolo, Monteriggioni AD 1213 e Amici del Castello.

Mercoledì 11 agosto, è in programma lo spettacolo “Laghat, storia di un cavallo speciale” dei Topi Dalmata: Silvia Priscilla Bruni, Margherita Fusi, Alberto Massi (musiche originali), Barbara Toti e Simona Parravicini (movimenti scenici).

Trae spunto dalla storia vera – narrata da Enrico Querci nel suo Laghat, un cavallo speciale – di un purosangue destinato alle corse ma colpito da una malattia che lo condurrà alla cecità. Laghat attraversa momenti di paura, smarrimento, rabbia, ma, grazie al sostegno di chi gli è intorno e di nuovi amici, riuscirà a superare le difficoltà che la vita li ha imposto e a intraprendere con successo ciò che più ama: la corsa. Una favola reale che non risparmia commozione, in chiaroscuro come la vita.

Venerdì 13 agosto grande comicità con “Si fa per ridere” di Alessandro Paci e Kagliostro. Direttamente dal grande successo televisivo ottenuto quotidianamente su RTV38 grazie ad “Attenti al Tubo”, i due mattatori della comicità toscana tornano insieme in uno spettacolo dove si ride dall’inizio alla fine. Duettando e alternandosi continuamente, coinvolgendo il pubblico in giochi di prestigio, o presunti tali, gare di barzellette o semplicemente godendosi lo spettacolo. Una serata che ha riempito e continua a riempire piazze e teatri di ogni genere con numero di spettatori e di risate incredibili.

Il fine settimana è poi dedicato al grande cinema.

Sabato 14 agosto, lo splendido “Joker” di Todd Phillips, storia sulle origini del nemico giurato di Batman ma priva di toni epici ai quali siamo abituati; un film molto realista, con grandi interpreti, che ha ottenuto 11 candidature e vinto 2 Premi Oscar. Arthur Fleck vive con l’anziana madre in un palazzone fatiscente e sbarca il lunario facendo pubblicità per la strada travestito da clown, in attesa di avere il giusto materiale per realizzare il desiderio di fare il comico. La sua vita, però, è una tragedia; un giorno Arthur non ce la fa più e reagisce violentemente, pistola alla mano. Mentre la polizia di Gotham City da la caccia al clown killer, la popolazione lo elegge a eroe metropolitano, simbolo della rivolta degli oppressi contro l’arroganza dei ricchi.

Domenica 15 agosto è la volta di una vera e propria perla, “Yesterday“ di Danny Boyle. Un giorno un musicista di scarso successo, Jack Malik, nel quale crede solo Ellie, manager, amica e forse qualcosa in più. Una sera, dopo che ha deciso di smettere con la musica e cercare un lavoro più regolare, Jack ha un incidente e perde coscienza durante un blackout planetario. Quando si sveglia, scopre che il mondo è stato privato delle canzoni dei Beatles e che lui è rimasto il solo a ricordarle. Prende così inizio una carriera sfolgorante e una serie di disavventure, comiche e poetiche, pennellate magistralmente dal regista.

Info e prenotazioni 0577 304834, oppure [email protected]