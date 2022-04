Monteriggioni, ponte di Pasqua, si sfiorano le 10mila presenze al Castello

Dopo due anni vissuti con restrizioni a causa della pandemia ritornano i turisti per il ponte di Pasqua anche sul territorio di Monteriggioni. Il territorio si conferma, così, meta prediletta per i turisti, durante il ponte. Le previsioni, sono, però, anche quelle di una presenza costante anche per i prossimi fine settimana, compreso quello del 25 Aprile e quello del 30 Aprile. Quest’ultimo arricchito anche dall’evento che vedrà Monteriggioni capitale europea dell’olio. Si terrà il 30 aprile nel suo celeberrimo Castello, infatti, la decima edizione del Premio internazionale “Il Magnifico” assegnato ai migliori produttori europei di extra qualità olearia. Un trend garantito anche dalla presenza del racconto del territorio in testate giornalistiche europee, quindi, fuori dai confini italiani, come in Svizzera e Germania. Di fatto sono stati molti i visitatori non italiani presenti in questi giorni sul territorio. Piena soddisfazione per questo fine settimana da parte dell’Amministrazione comunale e dalla società Monteriggioni A.D. 1213 Srl. È stato verificato dai due soggetti in termini di numeri la presenza di turisti sul territorio. Sono state ben 5485 le persone che da venerdì a lunedì hanno deciso di accedere al percorso di camminamento delle mura del Castello. Numero che deve essere come minimo raddoppiato per gli ingressi nel Castello, dato che come è stato verificato nell’estate il numero dei visitatori complessivi, prendendo a riferimento il dato dei biglietti staccati per salire sulle mura viene triplicato. Risultati che sono frutto di progettualità lungimiranti, pensate ed attuate nell’ottica di valorizzare ogni giorno di più il territorio. I sistemi di sviluppo messi in campo comprendono una strategia di comunicazione e di offerta di servizi che è stata condivisa con gli operatori ed i soggetti del settore.