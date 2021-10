Monteriggioni, ordinanza consente di accendere anticipatamente gli impianti di riscaldamento

“Considerate le attuali condizioni climatiche e le previsioni metereologiche – afferma il sindaco Frosini – che si prospettano nei prossimi giorni con un ulteriore abbassamento delle temperature al di sotto delle medie stagionali, ho firmato un’ordinanza che consente anticipatamente l’accensione degli impianti di riscaldamento”. Non sarà quindi necessario aspettare la data di norma prevista per l’accensione degli impianti, per poter riscaldare le abitazioni almeno nelle ore in cui la temperatura è più rigida. L’ordinanza autorizza l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati, a partire dal 12 ottobre 2021, consentendo il funzionamento degli stessi per un limite massimo di sei ore giornaliere nella fascia oraria dalle 5 alle 23. L’invito è quello di limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.