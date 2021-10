Monteriggioni, il regolamento urbanistico sarà online

Mancano ormai pochi giorni alla pubblicazione della cartografia digitale che consentirà la consultazione interattiva delle mappe del Regolamento urbanistico. Un passaggio fondamentale atteso da tempo con piena soddisfazione da parte della cittadinanza e dei professionisti che si occupano dello specifico settore.

Sulla questione è intervenuto direttamente il sindaco Andrea Frosini, considerandolo un passaggio fondamentale volto a rendere più snello anche il rapporto tra pubblica amministrazione ed i cittadini.

La novità – “Rispetto ai servizi ormai operativi da due anni questo strumento è senz’altro un importantissimo ed atteso passo in avanti – afferma il sindaco Andrea Frosini – È un nuovo processo amministrativo nell’ottica di una maggiore accessibilità ai servizi della pubblica amministrazione. Il SIT, ovvero il Sistema Informativo Territoriale rende disponibili i dati relativi alla gestione del Territorio a tutti gli utenti ed agli operatori dell’Amministrazione, garantendo l’aggiornamento costante dei dati e la possibilità di condividere le informazioni. Tutto ciò ci consentirà di rispondere rapidamente alle richieste di informazione di tecnici, imprese, cittadini ed utenti in generale”.

I cambiamenti –“Lo strumento consentirà di interrogare e conoscere le norme della pianificazione associate ad ogni area del territorio comunale. L’obiettivo ed il fine di questo passaggio è ottimizzare la fruizione di quelle che sono le informazioni che possiamo fornire come Comune”.

Da quando sarà attivo – “Certamente, da lunedì 25 ottobre. Questo, perché sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune di Monteriggioni la cartografia digitale che consentirà la consultazione interattiva delle mappe del Regolamento urbanistico. Lo strumento consentirà, quindi, di interrogare e conoscere le norme della pianificazione associate ad ogni area del territorio comunale”.

Gli accessi – “L’accesso sarà disponibile sia da PC sia da dispositivi mobili con la possibilità di georeferenziazione dell’utente mediante GPS. Grazie a questa nuova funzione sarà, inoltre, possibile aggiungere la consultazione dei servizi cartografici della Regione Toscana con l’acquisizione di elementi provenienti dal PIT, ovvero il Piano di indirizzo territoriale”.

Un servizio per lo sviluppo delle imprese – “Monteriggioni è un luogo di opportunità – ha concluso il sindaco Frosini – I fatti dimostrano che siamo già molto attrattivi, solo negli ultimi mesi abbiamo visto come importanti imprese abbiano scelto il nostro territorio come sede per sviluppare le loro attività. Attraverso questo strumento sarà più facile valutare aspetti tecnici e possibilità di interesse imprenditoriale e privato. Un modo per velocizzare e snellire i processi burocratici favorendo le esigenze degli utenti ed il lavoro degli uffici. A questo proposito ci tengo a ringraziare l’Architetto Valeria Capitani e tutto il su Staff per l’ottimo lavoro svolto che ha consentito di attivare questo nuovo servizio”.