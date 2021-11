Monteriggioni, ecco il decreto: arrivano 995mila euro per la messa in sicurezza idraulica delle Badesse

Le Badesse dopo l’esondazione del 2010, sono state sottoposte ad un “congelamento” di alcune previsioni urbanistiche, che interessano parte della frazione. Oggi, arriva, però, la grande notizia in quel di Monteriggioni con il decreto ministeriale dell’8 novembre di aggiudicazione di 995mila euro per l’opera che riguarda la messa in sicurezza idraulica delle Badesse.

A presentare quella che sarà l’opera è Paola Buti, Vicesindaca con delega alle opere pubbliche. “Possiamo dare l’annuncio di un’importante novità – ha affermato –.Nel mese di settembre eravamo stati inseriti nella graduatoria di un contributo richiesto a settembre 2020, ora è arrivato anche il decreto ministeriale che finanzia l’opera per quasi un milione di euro. Si aggiunge a ciò un’ulteriore novità, perché grazie a questo finanziamento abbiamo anche spostato il capitolo dell’opera dal 2023 al 2022, quindi, con l’anticipazione della maggiore spesa di quasi un milione di euro. Per il 2023 si passa, invece, a circa 500mila euro. Ci siamo, quindi, portati avanti perché inizialmente avevamo previsto questa maggiore spesa nel 2023″.

Nel merito è intervenuto anche il sindaco Andrea Frosini.”La messa in sicurezza idraulica delle Badesse finalmente ha i presupposti economici per concretizzarsi – ha affermato –La vittoria di questo bando è un obiettivo raggiunto al quale abbiamo lavorato fin dal nostro insediamento. Un’ottima notizia per tutti i soggetti interessati che attendono da tempo una risoluzione della situazione”.