Monteriggioni, continua il cartellone estivo: gli appuntamenti della decima settimana di eventi

Decima settimana di appuntamenti estivi monteriggionesi. Grande la soddisfazione di Comune, Fondazione Toscana Spettacolo, Monteriggioni AD 1213 e Amici del Castello, i soggetti impegnati in questa sinergia di successo.

Il crescendo vertiginoso di pubblico, sempre più attratto e consapevole della variegata offerta culturale e di intrattenimento, con molte presenze anche esterne al territorio

Si parte martedì 31 agosto in Pazza Bersaglieri a Castellina Scalo alle ore 21.15 con la visione di BUENA VISTA SOCIAL CLUB, film di Wim Wenders – Musicale – 97’. Ingresso gratuito – prenotazione posti a sedere consigliata. Il musicista Ry Cooder, invitato da Wenders, va alla scoperta dei musicisti del Buena Vista Social Club di Havana. I talenti che ospitava, erano (e sono) enormi, ma sconosciuti (fino a questo film) al grande pubblico. Wenders, col suo stile rigoroso, reale- espressionista (appunto, è solo suo) racconta la loro storia, lunga, misera e magnifica.

Mercoledì primo settembre è in programma in Piazza Alighieri nella cornice del Castello di Monteriggioni alle ore 21.15 lo spettacolo di burattini, di Luca Ronga PULCINELLA. Prenotazione posti a sedere consigliata (€ 2)

Uno spettacolo per famiglie di burattini napoletani con protagonista Pulcinella. Per portarlo in scena, Luca Ronga si avvale della “pivetta”, strumento di origine orientale che si pone sul palato, e interpreta brevi scene animate. I dialoghi, i movimenti e i giochi di parole sono ricchi di fraintendimenti e affermazioni assurde, che rendono lo spettacolo surreale e poetico.

Venerdì 3 settembre in Piazza Alighieri al Castello alle ore 21.15 HOSTRESS di e con Cikale Comic Vocal Trio: Beatrice Niero, Sara Righetto, Anna Marcato. Prenotazione posti a sedere consigliata (€ 2). Uno spettacolo circense. La loro missione è rendere il vostro viaggio piacevole e soprattutto musicale. Hanno una colonna sonora per ogni occasione e rigorosamente a cappella. Folli, divertenti, musicali e piene di sorprese. Preparatevi a spiccare il volo con brani di Bach, Bobby McFerrin, Trenet, Beach Boys, Queen e Pharrell Williams.

Sabato 4 settembre in Piazza Alighieri sempre alle ore 21.15 SERENA BERNESCHI 4ET. Il progetto The New Standards – progetto musicale nato nel 2019 da un’idea della cantante Serena Berneschi – parte da un assunto fondamentale: il jazz non è solo un genere musicale, ma anche un modo di vedere la musica, e chissà, forse anche la vita. Di conseguenza, (quasi) tutti i generi musicali, al di là dei loro limiti stilistici, possono essere reinterpretati in maniera jazzistica. Appare quindi chiaro quale sia il mood del progetto (che prende il nome dall’omonimo album di Herbie Hancock): celebrare la tradizione jazzistica, sì; ma con freschezza e creatività, inglobando in essa nuovi standard, nuovi brani, provenienti anche da differenti background musicali. La band propone brani originariamente strumentali (brani di autori come Pat Metheny, Carla Bley e Michel Petrucciani sui quali Serena ama scrivere inediti vocalese); composizioni originali ma anche grandi titoli del Great American Songbook: con arrangiamenti originali (influenzati dalle sonorità nu soul di Robert Glasper, Esperanza Spalding e Erykah Badu), la band reinventa standard jazz noti e meno noti, non disdegnando originali incursioni nel migliore pop-soul contemporaneo.

Serena Berneschi – voce

Daniele Aiello – piano

Gianluca Grisafi – basso

Alessio Burberi – batteria

Gianni Rubolino – tenor & soprano sax (guest)

Domenica 5 settembre in Piazza Alighieri alle ore 21.00 AL TRAMONTO NEL MEDIOEVO. Corteo storico, danze e combattimenti dal Medioevo. A cura dell’Ass. Agresto di Monteriggioni. Ingresso gratuito – prenotazione posti a sedere consigliata

Info e prenotazioni 0577/304834 [email protected]