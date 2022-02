Monteriggioni, con i lavori al Ponte della Fornace modifiche alle linee dei bus

Da domani sono previste novità ad orari e percorsi delle linee extraurbane 121 e 130 del bacino di Siena, per la chiusura della SP74 tra Strove e Abbadia Isola nel comune di Monteriggioni, per lavori di consolidamento del Ponte della Fornace che dovrebbero durare circa 3 mesi.

Per la linea 121, sono previste alcune variazioni di orari e percorsi. In particolare, la partenza della corsa scolastica delle 7.45 da Colle Val d’Elsa per Strove-Abbadia Isola sarà anticipata alle ore 7.32 da via Bilenchi (Colle) con transito alle 7.34 da viale dei Mille (Colle) e da Caldane alle 7.39 per raggiungere Strove alle ore 7.45, dove l’autobus effettuerà inversione in via Orlando Gazzei (chiesa) per continuare sulla SP541, località Spedaletto, nuova bretella, Belvedere-Pian del Casone-Abbadia Isola (ore 8.00) per poi riprendere il regolare percorso. Inoltre, le corse scolastiche delle ore 13.25, 15.55 e 16.55 dalle scuole di Monteriggioni e la corsa delle ore 14.15 dalla Colonna di Monteriggioni per Colle Val d’Elsa raggiungeranno Abbadia Isola (inversione nell’area parcheggio) per continuare lungo il seguente itinerario: Pian del Casone, Belvedere, nuova bretella, Belvedere, località Spedaletto, Strove (inversione in via Orlando Gazzei), SP541 e poi proseguire lungo il regolare percorso. Sempre per la linea 121, la corsa delle 9.05 da Colonna di Monteriggioni per Colle Val d’Elsa non raggiungerà le località di Abbadia Isola e di Strove ma transiterà direttamente da Pian del Casone, nuova bretella, località Spedaletto, Gracciano per riprendere il regolare percorso.

Per quanto riguarda la linea 130, le corse delle 6.55 da Colle Val d’Elsa per Siena e la corsa delle ore 14.15 da Siena/Policlinico per Colle Val d’Elsa non raggiungeranno le località di Abbadia Isola e Strove ma transiteranno direttamente da Pian del Casone, nuova bretella, località Spedaletto, Gracciano per riprendere il regolare percorso.

Per maggiori informazioni sul servizio è possibile consultare il sito www.at-bus.it, nella sezione Avvisi, dove è possibile consultare tutti gli aggiornamenti ai servizi urbani ed extraurbani divisi per territorio e attivare il servizio di notifica sul proprio indirizzo di posta elettronica, così da ricevere aggiornamenti sui collegamenti preferiti o abitualmente utilizzati.