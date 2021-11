Montepulciano, bus navetta gratuiti nel week end per alleggerire il traffico dei mercatini natalizi

Dopo il fine settimana inaugurale, caratterizzato da un’ampia presenza di visitatori ma anche da una grande attenzione verso le misure di sicurezza, il Natale a Montepulciano 2021 si appresta a vivere un nuovo week end di avvicinamento al periodo-clou delle feste di fine anno.

E sempre al fine di favorire la partecipazione del pubblico e di ridurre, allo stesso tempo, il traffico nelle aree circostanti il Centro Storico, sarà nuovamente proposto il servizio di bus navetta gratuito istituito dal Comune ed attivo dalle 10.00 alle 19.00, con passaggi ogni 30’ circa di un bus da 40 posti.

Questo l’itinerario: partenza dall’Autostazione del Capoluogo (fermata davanti al bar); Via di Martiena (fermata); Via Marino Cappelli (fermata incrocio con Via Galimberti); Ingresso parcheggio Vecchia Cantina (fermata); Le Grazie (fermata); Montepulciano Via Calamandrei (fermata); Viale 1 Maggio; Via dell’Oriolo; Porta delle Farine (fermata); Via S. Pietro (fermata); S.P. 146 di Chianciano; Piazzale Autojolly (fermata); S.P. 146 di Chianciano; Via S. Pietro (fermata); Porta delle Farine (fermata); Via delle Lettere; arrivo all’Autostazione.

Il percorso giunge in prossimità dei principali parcheggi, proprio per rendere più agevole la ricerca del posto auto, le fermate sono segnalate sulle abituali paline. Il servizio viene offerto nel rispetto delle normative sanitarie anti covid-19 in materia di trasporto pubblico.

Sia il mercatino sia il Castello di Babbo Natale aprono alle 10.30 per chiudere, rispettivamente, alle 19.30 e alle 19.00; per accedere occorre il Green Pass, tutte le info su www.nataleamontepulciano.it