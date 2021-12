Monossido di carbonio, famiglia intossicata a San Rocco a Pilli, grave una 80enne

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est alle 4.42 a San Rocco a Pilli (Sovicille) per soccorrere una persona di 80 anni non cosciente. All’ingresso in casa, il sanitario dell’automedica ha ricevuto l’allerta del rilevatore di monossido di carbonio, in dotazione agli operatori del 118. La donna è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte e successivamente trasferita alla camera iperbarica dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Gli altri quattro componenti del nucleo familiare sono stati portati in codice 1 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Sul posto l’automedica del 118, la Pubblica Assistenza della Montagnola, i Vigili del Fuoco allertati dai sanitari del 118 dopo la rilevazione del monossido di carbonio.