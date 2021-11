Monoclonali di Tls, la rabbia di Giani: “Funzionano da oltre un anno, le autorità scientifiche devono rivedere le procedure”

“In Toscana è stato trovato il numero massimo di volontari per poter fare la sperimentazione ma anche le altre regioni devono darsi da fare” ed ancora “io ho visto al microscopio, insieme a Rino Rappuoli, l’azione di questo farmaco sul virus. Era ottobre 2020, più di un anno fa, ed avevo potuto vedere il funzionamento degli anticorpi. E’ passato però oltre un anno e questo fa riflettere sulle procedure messe in campo dalle autorità medico-scientifiche. Da 12 mesi quest’anticorpo potrebbe essere già un’arma contro il covid”. Così il Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo senese. Giani ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed ha sostenuto che la visita del Capo dello Stato, qui in città, “rappresenta la centralità della cultura e della ricerca” del suo mandato. Proprio Mattarella infatti visiterà nel pomeriggio Toscana Life Sciences. “L’incontro – prosegue Giani – definisce il ruolo che nella ricerca farmaceutica, medica e nella lotta al coronavirus (con gli anticorpi monoclonali) che viene ricoperto da questo territorio”.