Monoclonali anti-covid, Toscana terza in Italia per utilizzo. Giani: “Anticorpi di Tls? Spero in produzione entro l’estate”

“Spero che i farmaci di Tls siano prodotti e disponibili entro l’estate“, lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani mentre commentava i dati del monitoraggi Aifa, dove si può vedere che la Toscana è la terza Regione italiana per utilizzo degli anticorpi monoclonali nella cura dei pazienti covid. In una nota la Regione fa sapere che i pazienti trattati con questa cura sono 619. “Le prime 1.080 fiale di anticorpi monoclonali sono arrivate in Toscana tra il 22 e il 23 marzo scorso. L’approvvigionamento avviene ora a cadenza bisettimanale con quantità più che sufficienti”, così recita un comunicato. “Questi risultati sono frutto di un importante lavoro di squadra – commenta Giani -. I professionisti di tutte le nostre Aziende sanitarie e ospedaliero universitarie sono impegnati in prima linea nella cura e assistenza dei pazienti Covid. La possibilità di utilizzare questi farmaci ci lascia ben sperare”. La maggior parte dei pazienti è in isolamento domiciliare e sono le Usca e i medici di medicina generale a intercettare i pazienti per il trattamento.