Moda, Sofia Neri: “Settore in grande crescita, Siena ne dovrebbe approfittare”

La moda un settore sconosciuto, quasi invisibile nel nostro territorio, eppure basterebbe andare non troppo lontano, Firenze per esempio, per partecipare a sfilate o settimane della moda ammirate dal tutto il mondo, come quelle di Palazzo Pitti. Siena con il suo fascino e la sua bellezza storica ed artistica potrebbe puntare in questo ambito, settore sempre più in crescita.

Questa mattina Gennaro Groppa e Niccolò Bacarelli ne hanno parlato insieme a Sofia Neri, classe ’98, neolaureata al Polimoda di Firenze e con un’idea precisa in testa. “Il mondo della moda è un settore in grande crescita, che crea grande occupazione – commenta Sofia Neri -. Purtroppo a Siena non abbiamo mai avuto l’occasione ma adesso potrebbe essere un buon momento per approfittare. Il made in Italy è un marchio riconosciuto ed apprezzato da tutto il mondo”.

Di seguito la video intervista completa.