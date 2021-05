Mociano, terzo appuntamento con le corse d’addestramento: ecco le batterie di domani

Domani, 18 maggio, terzo appuntamento a Mociano con i lavori di addestramento per i cavalli da Palio. In programma sei batterie per un totale di 42 cavalli.

Prima batteria – ore 15.30

Cavallo Fantino Proprietario 1 VOLPINO Antonio Francesco Mula Mark Harris Getty 2 ZARCK Alessio Migheli Luigi Migheli 3 ZENIATA Federico Fabbri Gavino Carboni 4 VIRAGO Nicolò Farnetani Nicolò Farnetani 5 SEMPRE AVANTI AA Enrico Bruschelli Simone Pioli 6 ROTEGAGIU Rocco Betti Roberto Meniconi 7 UNGARO DE BONORVA Sebastiano Murtas Harry Arthur Louis Westerman

Seconda batteria – ore 16.00

Cavallo Fantino Proprietario 1 TABACCO Jacopo Pacini Antonio Siri 2 VANKOOK Giosuè Carboni Giosuè Carboni 3 ZICULITTH Alessandro Cersosimo Alessandro Cersosimo 4 VENTO FRESCO Simone Fenu Tomaso Fenu 5 WINNER EASY Federico Guglielmi Paolo Saracini 6 RODRIGO BAIO Francesco Caria Massimo Maria Alessi 7 VERANU Marco Bitti Carlo Sanna

Terza batteria – ore 16.30

Cavallo Fantino Proprietario 1 ARATHON BAIO Sebastiano Murtas Valentina Lotti 2 SABURGHESA Rocco Betti Cristiana Guerrini 3 ZENTILES Antonio Francesco Mula Dario Colagè 4 YOGHI DA CLODIA Gianluca Di Leo Giuliano Sampieri 5 ZIRRA Mattia Chiavassa Marian Dui 6 BOMBERS AA Jonatan Bartoletti Alessio Giannini 7 SENNORESA Alessio Giannetti Alessio Giannetti

Quarta batteria – ore 17.15

Cavallo Fantino Proprietario 1 REO CONFESSO Elias Mannucci Antonino Vallone 2 TECHERO Antonio Francesco Mula Fabio Fanetti 3 ARDAVLI Marco Bitti Paolo Giachetti 4 ZOE Jacopo Pacini Filippo Toti 5 TAKATURSA Andrea Coghe Camilla Marzi 6 ZAC Alessio Migheli Gian Luca Lavra 7 VALLEROZZI Giosuè Carboni Mario Fracassi

Quinta batteria – ore 17.45

Cavallo Fantino Proprietario 1 AURUS Stefano Piras Mark Harris Getty 2 ZAMINDE Marco Bitti Renato Gigliotti 3 DIONISO DA CLODIA Jonatan Bartoletti Vittorio Vannini 4 ANTINE DEY Mattia Chiavassa Mattia Chiavassa 5 ROMBO DE SEDINI Massimo Columbu Elena Patacchiola 6 ANTELIOS Andrea Chessa Paolo Bossini 7 VIRTU’ SENESI Andrea Sanna Andrea Sanna

Sesta batteria – ore 18.15