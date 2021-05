Misure anti-covid, oggi la cabina di regia: addio al coprifuoco alle 22, ripartono i matrimoni

Meno divieti e misure più leggere. Dovrebbe portare a questo risultato la cabina di regia convocata dal presidente del consiglio Mario Draghi, in programma per oggi, lunedì 17 maggio alle 16.

I dati su contagi e vaccinazioni sono di conforto e anche gli esperti del Cts sarebbero favorevoli ad allentare, in modo graduale, le restrizioni. Il vertice di oggi contribuirà al varo di un nuovo decreto per cui Palazzo Chigi intende muoversi con cautela su più fronti.

Il primo è quello del coprifuoco, dove sempre più forte si fa il pressing dei partiti e Regioni per un definitivo superamento. Per ora ci sono due ipotesi: posticiparlo alle 23 oppure alle 24 a partire dal prossimo lunedì 24 maggio. Probabile che l’inizio del coprifuoco venga traslato di un’ora per alcune settimane per essere spostato a mezzanotte a giugno e poi abolito tra la seconda settimana di giugno ed inizio luglio. “Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco in Italia”, questa l’assicurazione data dal ministro della Salute Roberto Speranza.

La Cabina di regia deciderà anche sulla riapertura di alcuni settori. I centri commerciali potrebbero riaprire nel weekend. Nei giorni festivi sono chiusi da sei mesi e le serrande potrebbero essere rialzate il prossimo sabato 22 maggio. Il primo giugno dovrebbe invece toccare alle palestre e piscine al chiuso. Dovrebbe inoltre arrivare una decisione per il settore di matrimoni e delle cerimonie. Per il wedding la data più accreditata , per la ripartenza, è quella del 15 giugno e, per questa attività, l’Esecutivo potrebbe sperimentare la misura del green pass: chi vuole partecipare ad un banchetto dovrà avere il certificato di vaccinazione, di avvenuta guarigione o un tampone negativo effettuato 48 ore prima della cerimonia.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno ci dovrebbe essere anche quello dei ristoranti al chiuso che dovrebbero ripartire il 1 giugno: il Governo potrebbe optare anche per farli stare aperti durante la sera mentre l’attuale decreto prevede l’apertura dalle 5 alle 18. Per fiere, congressi e parchi tematici dovrebbe arrivare infine la conferma del 15 giugno e del primo luglio come giorni per la riapertura