Misericordia di Siena: al via il corso per diventare soccorritori volontari

Come ogni anno la Misericordia di Siena apre le proprie porte alle persone che vogliono avvicinarsi al mondo del volontariato e organizza il corso di formazione che offre la possibilità a tutti di diventare soccorritore volontario di livello base o avanzato.

Il soccorritore di livello base è colui che svolge i servizi socio-sanitari, cioè effettua il trasporto di pazienti attraverso mezzi attrezzati o ambulanze in situazioni di ricoveri programmati, dimissioni da ospedali o altre strutture sanitarie, trasporti per visite diagnostiche o ad esempio nel caso del trasporto di pazienti in emodialisi. Il soccorritore di livello avanzato, oltre a poter svolgere le mansioni del soccorritore di livello base, può svolgere servizio nelle ambulanze cosiddette “di emergenza”, cioè che vengono attivate dalla Centrale Operativa del 118 per correre in soccorso di chi ne ha necessità o nel caso di assistenza sanitaria a grandi manifestazioni ed eventi sportivi e copre turni sia diurni che notturni.

Il soccorritore volontario è una tipologia di volontariato aperta a tutte le persone di età superiore ai 18 anni per il livello avanzato, e 16 anni per il livello base, che desiderano dedicare parte del loro tempo per il bene del prossimo e della comunità.

Il corso, che inizierà l’11 aprile, si svilupperà in 18 lezioni (le prime costituiscono il corso base) secondo la normativa regionale e prevederà lezioni teoriche e pratiche che affronteranno i seguenti argomenti:il ruolo del volontario; utilizzo dei DPI, igiene e autoprotezione; approccio al paziente ed alla famiglia; primo soccorso e approccio; all’emergenza tecniche di movimentazione del paziente non deambulante ; organizzazione dei sistemi di emergenza ; il mezzo di soccorso: l’ambulanza; BLSD – supporto vitale di base con defibrillatore; supporto vitale nel trauma

Al termine di ciascun corso è previsto un periodo di tirocinio in ambulanza e mezzi attrezzati. Inoltre, durante il corso, sarà possibile ottenere l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE).

Le lezioni si svolgeranno presso la sede operativa della Misericordia di Siena in Str. Del Mandorlo n.3 (fuori Porta Tufi) il lunedì e giovedì alle ore 21.00 e saranno tenute da medici o formatori volontari della Misericordia di Siena.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.misericordiadisiena.it oppure scrivere a [email protected]