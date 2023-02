“M’illumino di meno”, Asl Toscana sud est sempre più green tutto l’anno

In una sola giornata, quella dedicata a “M’illumino di meno 2022”, l’Asl Toscana Sud Est riuscì a ottenere un risparmio economico di 15 mila euro grazie a tutte le migliori “best practice” messe in campo nonché alle particolari attenzioni impiantistiche adottate.

Nel corso del 2022 la Direzione aziendale ha deciso di rendere “strutturali” le azioni promosse durante l’edizione di “M’illumino di meno 2022”, ottenendo così una riduzione dei consumi di energia elettrica nel 2022 pari a -19% rispetto al precedente anno 2021, con un risparmio economico pari a 4 milioni di euro.

Risultati che si sommano a quelli già ottenuti negli anni scorsi e che hanno già comportato una riduzione di consumi pari a 3.708 TEP/Anno, una riduzione di emissioni in atmosfera pari a 7.551 Tonn/Anno, che equivale ad aver evitato i consumi di 15.784 cittadini, con una riduzione del fabbisogno di energia aziendale del 16%.

QUESTE LE AZIONI MESSE IN ATTO NEL 2022 DA ASL TOSCANA SUD EST: maggior utilizzo degli impianti di cogenerazione aziendali; attivazione di un nuovo impianto fotovoltaico per l’ospedale Campostaggia di Poggibonsi; attivazione di un nuovo impianto di cogenerazione per l’ospedale Campostaggia di Poggibonsi; inserimento delle azioni di efficientamento energetico nel codice aziendale di comportamento; campagna di sensibilizzazione del personale.

L’Asl Toscana sud est ha confermato la strada intrapresa con Delibera del Direttore Generale n°1456 del 16/11/2022 in cui è stato adottato il Piano di Efficientamento Energetico Aziendale 2023 – 2028, che, passando dalla crisi energetica, guarda dritto verso la transizione ecologica dell’Azienda sanitaria.

CONSUMI ENERGETICI, ECCO I NUMERI:consumi di energia elettrica 2021: 52.963.512 kWh; consumi di energia elettrica 2022: 42.676.463 kWh; consumi di gas metano 2021: 8.069.777 mc; consumi di gas metano 2022: 8.661.692 mc; decremento consumi di energia elettrica 2022/2021: -19%; aumento consumi di gas metano 2022/2021: +7%

Considerato che il costo medio del gas metano nel 2022 era pari a 1,2305 €/mc ed il costo dell’energia elettrica nello stesso anno era pari a 0,47 €/kWh, in relazione a tale riduzione dei consumi primari di energia, l’Azienda nel 2022 ha ottenuto un risparmio di 4.106.561,62 euro.

L’IMPIANTO CULTURALE GREEN DELLA ASL TOSCANA SUD EST

L’Asl Toscana sud est vanta una lunga storia in termini di efficientamento energetico. A oggi, infatti, autoproduce il 25% dell’energia elettrica di cui necessita all’interno dei propri immobili grazie a 13 impianti fotovoltaici e a 5 impianti di cogenerazione (ospedali di Grosseto, Arezzo, Valdarno, Massa Marittima, Campostaggia) e a breve verrà attivato un nuovo impianto di cogenerazione all’ospedale Nottola di Montepulciano. Il Piano di Efficientamento Energetico prevede di investire 18 milioni di euro in 5 anni in efficienza energetica, divisi in 5 mln di euro in progetti illumination (che comporta il cambio di corpi illuminanti di vecchia concezione con nuovi dispositivi ad alta efficienza energetica), 6 mln di euro in nuovi impianti fotovoltaici, 1 mln di euro in nuovi impianti di cogenerazione (Fratta e Orbetello), 6 mln di euro in efficienza energetica “tradizionale” quali sostituzione di trasformatori, installazione di sistemi ad inverter, sostituzione Unità di Trattamento Aria, sostituzione caldaie, sostituzione gruppi frigoriferi vetusti. I risparmi attesi sono di 6.200.000 €/Anno e benefici ambientali con una riduzione di 3.149 TEP/Anno ed una riduzione di 8.122 tonnellate di CO2/Anno, ovvero una riduzione del 32% del fabbisogno di energia aziendale, che è equivalente ad evitare i consumi di 8.294 famiglie con 4 persone, ovvero 33.176 cittadini.