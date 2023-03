Michela Murgia all’Università per stranieri per il ciclo di seminari “Asian community and Europe”

Nell’ambito della terza edizione del Ciclo di Seminari di Studi Asiatici, promossi dalla Eurasia Foundation (from Asia) e organizzati dalla prof.ssa Jung Imsuk, docente dei Corsi di lingua e letteratura della Corea, la scrittrice Michela Murgia giovedì 9 marzo alle ore 16.15 terrà una lezione dal titolo: L’influenza e la strategia del soft power e dei K-contents.

Michela Murgia scrittrice, blogger e attivista sui temi della discriminazione di genere, scrive per Repubblica, La Stampa, L’Espresso e Vogue. Da anni si occupa di formazione in scuole, aziende, associazioni, centri antiviolenza e contesti pubblici di varia natura sui temi del linguaggio discriminatorio, dell’inclusione e della decostruzione delle narrazioni che fondano l’immaginario patriarcale, in particolare quelle con impatto di massa.

Negli ultimi anni la sua ricerca si è concentrata sulle alternative narrative offerte dalle narrazioni popolari di altre culture, in particolare dal mainstream televisivo coreano, sul tema del potere nelle relazioni amorose. All’incontro del 9 marzo spiegherà perché e quanto il soft power coreano sta diventando sempre più cruciale per la diffusione della cultura coreana nel mondo.

L’appuntamento è in aula magna Virginia Woolf (piazza Carlo Rosselli).

E’ possibile seguire l’intervento anche in streaming all’indirizzo: htttp://live.unistrasi.it