Meteo, l’inverno fa sul serio: in città la prima neve nel fine settimana

Risveglio perturbato quello di questa mattina: in queste ore si rileva pioggia battente sulla nostra provincia, per lo più nella zona centro-meridionale con quota neve presumibilmente intorno agli 800-1000 metri (segnalazione di Meteo Siena 24). Sulla nostra città registriamo una temperatura di 5°C e circa 10mm di pioggia dalla mezzanotte. Fino dalla prima ore della serata sono attese piogge anche a carattere temporalesco per il passaggio di un nucleo freddo in quota, con possibili rovesci di graupel e neve fino a quote di media collina. Da venerdì sera avremo un nuovo peggioramento del tempo con l’ingresso di un sistema perturbato che porterà neve fino a 700 metri di quota. Poi durante la notte di sabato l’ulteriore calo termico farà scendere la quota della neve fino a 500 metri con fiocchi che potrebbero fare la loro comparsa fin sulla nostra città.

Gabriele Ruffoli