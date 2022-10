Meteo, continua l’autunno con temperature da estate fino ai primi di novembre

Un’estate che sembra non finire mai e anche in provincia di Siena il meteo si conferma ben lontano dalla stagione autunnale. Oltretutto, nel mese di ottobre non è caduta neppure una goccia di pioggia.

Il rischio siccità è nuovamente dietro l’angolo ma per fortuna le province di Grosseto, Siena e Arezzo hanno visto piogge tra agosto e la fine di settembre e la situazione si è un po’ ristabilizzata. Peggio sta andando alle province di Massa Carrara, Firenze e Lucca, dove i millimetri di pioggia caduti sono stati pochissimi.

Questo caldo anomalo con le termiche nettamente sopra la media del periodo continuerà fino ai primi giorni di novembre e le temperature massime risulteranno fino a 7/8 gradi superiori alla media stagionale in tutta la nostra provincia, con picchi più elevati nelle zone pianeggianti.

Poi, pian piano, dal 3 di novembre questa anomalia dovrebbe cambiare un po’ con un calo delle temperature senza però tornare nella media del periodo ma rimanendo al di sopra di almeno 2 o 3 gradi.

Gabriele Ruffoli