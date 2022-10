Mercato settimanale, domenica torna l’edizione straordinaria

La giunta comunale di Siena ha deliberato che la seconda edizione straordinaria del mercato settimanale di viale XXV Aprile sarà effettuata per domenica 30 ottobre dalle 7 alle 14. Allo stesso tempo è stato stabilito il recupero del mercato settimanale non effettuato il giorno mercoledì 17 agosto per sopravvenuta concomitanza con l’effettuazione del Palio, rinviato il giorno precedente per impraticabilità della pista: in particolare tale giornata sarà recuperata mediante prolungamento del mercato di mercoledì 14 dicembre con orario fino alle ore 19,30, dando dunque la possibilità di usufruire del mercato nei giorni pre festivi.