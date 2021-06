Mensa scolastica, oggi incontro tra i genitori e Benini. In Campo contro l’assessore: “Criticità liquidate con una battuta”

Non si placa la polemica politica sui pasti della mensa scolastica dell’Asp città di Siena. In una lettera, lo ricordiamo, alcuni genitori evidenziavano, in 9 punti, alcune criticità della mensa facendo altresì delle proposte per cercare di migliorare la situazione.

Per questo oggi, venerdì 11 giugno è in programma un incontro tra l’assessore all’istruzione Paolo Benini, i vertici Asp (l’azienda gestisce la struttura ndr.) e i genitori. Intanto però dai gruppi politici e da associazioni arrivano dure prese di posizione. A parlare è il gruppo di In Campo che in una nota evidenzia come, sul tema delle mense scolastiche, la formazione era già intervenuta due anni fa dopo l’approvazione, da parte della Giunta prima e del Consiglio Comunale nella seduta del 17 giugno 2019, di una variazione al bilancio di previsione 2019/2021 per interventi per l’infanzia e per l’Asilo Nido. “Già allora la decisione di esternalizzare i servizi di mensa, seppure in un contesto limitato, segnalava la minore attenzione nei riguardi della qualità del sistema globale educativo, nel quale il ruolo delle educatrici è in equilibrio con quello del personale ausiliario, anche questo parte attiva e fondamentale nel percorso di crescita di bambini e bambine”, spiegano da In Campo.

Il gruppo prosegue puntando il dito contro l’assessore Benini: “Crediamo che la qualità del cibo proposto nelle mense non sia un optional, visto anche il costo di questo servizio per la collettività e per i cittadini e tanto meno possiamo accettare che l’Assessore, primo responsabile del buon andamento delle scuole e dell’attività educativa da queste svolta, liquidi le criticità con battute di dubbio gusto- si legge nella nota-. Pur prendendo atto delle precisazioni fornite dall’assessore, rimane il nostro timore riguardo ad una perdita di attenzione dell’attuale Giunta verso i temi educativi, nonostante le rassicurazioni che ogni tanto, in Consiglio e fuori, assessore e Sindaco si sforzano di dare”.

“I segnali sono tanti e preoccupanti e purtroppo univoci – così si conclude il testo-. Sul tema delle mense scolastiche il presidente dell’ASP ha indicato nel continuo miglioramento dei servizi l’obiettivo dell’Azienda. Insieme a genitori e bambini vogliamo credere che i prossimi mesi siano utilizzati per trovare una soluzione ad un problema esistente e fortemente sentito dalle famiglie, questi sono i cambiamenti che auspichiamo dalla Giunta De Mossi”.