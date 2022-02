Mensa scolastica, l’Asp lavora per cambiare il ‘menù sciopero’

Il “menù sciopero”, ovvero la variazione del menù in caso di sciopero del personale, ha generato polemiche e allora si cambia. Emerge questo nell’incontro tra il direttore dell’Asp città di Siena Ulderico Izzo ed il presidente della Commissione Mensa Daniele Bandini. Sul tema Asp e commissione sono al lavoro per presentare proposte a Comune e sindacati. “Un altro tema su cui il dialogo propositivo e cordiale è proseguito è stato il monitoraggio del gradimento dei pasti e l’implementazione dei questionari di gradimento”, spiega una Nota. Izzo ha poi accettato l’invito di Bandini a visitare la cucina centralizzata nelle prossime settimane e di rivedersi al più presto in Asp.