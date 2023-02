Mensa scolastica, a Siena sconto per i non residenti con Isee inferiore a 15mila euro

Deliberate oggi, lunedì 6 febbraio, dalla giunta comunale di Siena le nuove agevolazioni tariffarie per il pagamento della mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia e e nelle scuole primarie. Le famiglie non residenti nel Comune di Siena, con Isee inferiore a 15mila euro, avranno uno sconto del 20 per cento sulla quota pasto di 8 euro (da 8 a 6.40 euro mensili) a decorrere da gennaio 2023.

La riduzione, nel caso di più figli che fruiscono contemporaneamente del servizio mensa, manterrà comunque lo sconto del 20 per cento sul costo della mensa del secondo figlio ed ulteriori, dietro espressa richiesta formulata annualmente tramite modulistica presente sul sito del Comune.

Ad usufruire di tale agevolazione tariffaria circa 100 nuclei familiari non residente nel Comune di Siena. Gli indicatori saranno acquisiti direttamente dal servizio istruzione tramite estrapolazione della banca dati dell’Inps.

“Una proposta che è stata valutata ed accettata anche alla luce del fatto che da parte dei sindaci del territorio non c’è stato interesse riguardo a questo argomento – spiega l’assessore all’Istruzione del Comune di Siena Paolo Benini – in questo senso il Comune di Siena si fa carico del problema cercando di andare incontro alle famiglie non residenti meno abbienti”.