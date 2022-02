Mens Sana, i biancoverdi espugnano Pontedera e mantengono la testa della classifica

La Mens Sana espugna il campo della Juve Pontedera in quello che a tutti gli effetti era un classico testa-coda, e lo fa al termine di una partita sempre condotta e ben gestita dai ragazzi che stasera sono stato diretti dalla coppia Petreni-Discepoli.

La partita resta in equilibrio giusto il tempo di far scaldare un po’ i motori alla difesa Biancoverde, che già nel primo quarto indirizza il match concedendo solo 10 punti ai padroni di casa, mentre l’attacco ne mette a segno 23. Nel secondo quarto il divario si amplia ulteriormente (+18) che diventa +30 alla terza sirena, con la partita ormai ampiamente in ghiaccio.

Nell’ultimo parziale la Mens Sana controlla, gestendo anche i minutaggi in vista del turno infrasettimanale contro Fucecchio in programma mercoledì 16 febbraio alle 20:30 al PalaEstra.

Mensa Sana espugna Pontedera senza patemi!

Juve Pontedera 54 – Mens Sana 82

(10-23 ; 22-40 ; 35-65)

JUVE PONTEDERA: Ndiaye 2, Redini 5, Meucci 5, Filippeschi, Mancini 11, Sestini 2, Dabo 6, Lemmi 2, Ferrati, Regoli 12, Sane, Minteh 9. All. Ormeni

MENS SANA BASKETBALL ACADEMY: Monnecchi 1, Menconi 8, Pannini 14, Iozzi 9, Sprugnoli 2, Giorgi 3, Benincasa, Milano 2, Sabia 11, Santini 3, Bovo 10, Tognazzi 19. All. Petreni